المشهد اليمني الأول/

أعلن النظام السعودي، يوم أمس الأربعاء، مقتل أحد جنوده في معارك مع أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية على حدودها الجنوبية مع اليمن، ليرتفع عدد قتلاه المعلن، منذ 10 مايو الماضي، إلى 21 جندياً.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، «واس»، أن «وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية، إبراهيم بن محمد الهذلي، أدى، بعد صلاة عصر أمس الأربعاء، في محافظة الرس (وسط البلاد)، صلاة الجنازة على شهيد الواجب، الجندي أول فيصل حامد العتيبي».

وأضافت الوكالة السعودية أن العتيبي «استشهد في ميدان العز والشرف بالحد الجنوبي»، في إشارة إلى الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن.

ولم تتحدث الوكالة عن ملابسات مقتل العتيبي أو توقيت مقتله، لكن حسابات عسكرية سعودية أشارت إلى أنه قتل، يوم الثلاثاء، أثناء هجوم لأبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية على حدود سقام في منطقة نجران، جنوبي المملكة.

وبمقتل العتيبي، يرتفع عدد قتلى الجيش السعودي في الشريط الحدودي مع اليمن، منذ 10 مايو الماضي، إلى 21 جندياً.

ويوم الثلاثاء، أعلن النظام السعودي إصابة شخصين بمقذوفات أطلقها الجيش اليمني واللجان الشعبية على منطقة نجران، بالتزامن مع إعلان الجيش واللجان إطلاق صواريخ “كاتيوشا” على مقر قيادة سقام السعودي.

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