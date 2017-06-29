الرئيسية الأخبار المحلية شاهد استهداف موقع سعودي غربي المخروق بعدد من قذائف المدفعية نجران الأخبار المحلية شاهد استهداف موقع سعودي غربي المخروق بعدد من قذائف المدفعية نجران 29/06/2017 247 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب شاهد قنص أربعة مرتزقة للعدوان شمال صحراء ميدي مشاهد قوية من الزحف الاخير على شمال صحراء ميدي شاهد قنص منافقين للجيش السعودي في موقع مقابل منفذ الخضراء السعودي نجران «ديفينس وان»: مخاطر مشاركة أمريكا في سجون الجنوب السرّية النظام السعودي يعترف بمصرع أحد جنوده بمعارك في نجران المشهد اليمني الأول/ شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات