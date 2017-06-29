الرئيسية الأخبار المحلية شاهد قنص منافقين للجيش السعودي في موقع مقابل منفذ الخضراء السعودي نجران الأخبار المحلية شاهد قنص منافقين للجيش السعودي في موقع مقابل منفذ الخضراء السعودي نجران 29/06/2017 292 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب شاهد قنص أربعة مرتزقة للعدوان شمال صحراء ميدي مشاهد قوية من الزحف الاخير على شمال صحراء ميدي «ديفينس وان»: مخاطر مشاركة أمريكا في سجون الجنوب السرّية النظام السعودي يعترف بمصرع أحد جنوده بمعارك في نجران شاهد استهداف موقع سعودي غربي المخروق بعدد من قذائف المدفعية نجران المشهد اليمني الأول/ شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات