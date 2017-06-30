المشهد اليمني الأول/

لقي العشرات من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم اليوم بينهم القيادي المرتزق علي شداد والمكلف من قوى العدوان أركان حرب اللواء 312 بنيران الجيش واللجان الشعبية بمديرية صرواح بمأرب.

مصادر عسكرية أكدت للمشھد اليمني الأول، أن وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت في عملية عسكرية نوعية من تطهير وادي الضيق بمنطقة المخدرة وتكبيد المرتزقة عشرات القتلى والجرحى بينهم القيادي المدعو علي شداد.

وأشارت المصادر إلى إنهيارات كبيرة في صفوف المرتزقة وفرارهم تاركين جثث قتلاهم بساحة المعركة.

الى ذلك وفي ميدي أوضحت مصادر عسكرية أن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية إستهدفوا بعدد من قذائف المدفعية تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي.

وأشارت المصادر إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن خمس غارات على مديريتي حرض وميدي خلال الساعات الماضية.

اما في تعز فقد نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم هجوم على مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمنطقة الكدحة بمحافظة تعز.

وأكدت المصادر العسكرية الواردة من ھناك أن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية كبدوا مرتزقة العدوان خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في هجوم استهدف مواقعهم بمنطقة الكدحة.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا آليتين للمرتزقة في مثلث الحيمة بمديرية الوازعية بعدد من قذائف المدفعية.

وذكرت أن القوة الصاروخية أطلقت صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات قوى العدوان شمال المخا، محققة إصابات مباشرة في صفوفهم.

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