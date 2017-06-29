المشهد اليمني الأول/

بارك الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبد السلام للقوات العراقية والحشد الشعبي انتصاراتهم الكبيرة على تنظيم داعش التكفيري واستعادة السيطرة على مدينة الموصل وطرد عناصر داعش الإجرامية منها.

وقال عبد السلام في تغريده له على صفحته في “تويتر” اليوم الخميس:” نبارك للشعب العراقي بجيشه وحشده الشعبي انتصاراته وتحرير الموصل من تنظيم داعش”.

وتمنى عبد السلام للشعب العراقي مستقبلا أكثر أمنا واستقرارا وعزة وكرامة.

وكانت أعلنت السلطاتُ العسكريةُ العراقيةُ في وقت سابق اليوم استعادةَ السيطرةِ على جامعِ النوري التاريخي الذي سبق وأن أعلن منه زعيم التنظيم “التكفيري” أبو بكر البغدادي عن قيام “دولة الخلافة” في ٢٩ يونيو ٢٠١٤م، وذلك بعدَ أسبوعٍ على بدءِ عمليةِ تحريرِ المدينةِ القديمة في الموصل.

ويصادف اليوم بتأريخ ٢٩ يونيو ٢٠١٧م سقوط دولة خلافة “داعش”, بإعلان رسمي من التلفزيون العراقي.

وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية العميد يحيى رسول “إن ما تبقى من مناطق الموصل القديمة الخاضعة لسيطرة “داعش” أصبحت ساقطة عسكرياً بعد تحرير القوات العراقية منطقة جامع النوري والسرجخانة ومحاصرة التنظيم من جميع الاتجاهات”.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات