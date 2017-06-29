المشهد اليمني الأول/

أجرى السفير الصيني لدى اليمن تيان تشي اتصالا هاتفيا بالناطق الرسمي لأنصار الله ورئيس وفدهم التفاوضي، وخلال الاتصال قدم السفير الصيني التهنئة بعيد الفطر المبارك للشعب اليمني ناقلا تحياته إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس اللجنة الثورية العليا متمنيا للشعب اليمني الاستقرار والسلام.

كما أكد السفير الصيني تضامن بلاده مع الشعب اليمني في مواجهة التحديات خاصة الإنسانية والاقتصادية والصحية معتبرا أن هذه أخطار كارثية تهدد اليمن والمنطقة.

هذا وناقش الطرفان خلال الاتصال الهاتفي آخر المستجدات السياسية والتفاوضية وما آلت إليه الأوضاع بعد مشاورات الكويت واتفاق مسقط، وجدد الناطق الرسمي التمسك بالحلول السلمية والسياسية والتي كان آخرها اتفاق مسقط الذي تم برعاية سلطنة عمان على أساس التوجه نحو حل كامل للوضع السياسي والأمني في البلد في ظل شراكة حقيقية وشاملة.

وتطرق السفير الصيني إلى الجهود التي يجب أن تبذلها الأمم المتحدة في هذا الصدد مجددا أنه سيبذل مساعيه من أجل الدفع بالأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها الإنسانية والسياسية تجاه ما وصفها بالأزمة المنسية في المنطقة متمنيا أن تجتمع كل الأطراف السياسية على طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن فالحرب لن تؤدي إلى أي نتائج إيجابية.

وقد نقل الناطق الرسمي الموقف حيال مختلف التطورات السياسية والأمنية والإنسانية والخطوات التي تم تقديمها من أجل السلام والاستقرار في اليمن والحرص التام لإنهاء العدوان وفك الحصار واستئناف العملية السياسية.

وعبر الناطق الرسمي عن شكره وتقديره لمشاعر السفير الصيني الطيبة تجاه الشعب اليمني متمنيا له وللشعب الصيني الصديق التقدم والازدهار.

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