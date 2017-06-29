المشهد اليمني الأول/

لقي ستة جنود سعوديون مصرعهم اليوم الخميس في قصف صاروخي للجيش واللجان الشعبية في نجران فيما استهدفت المدفعية موقعا للجيش السعودي في جيزان.

وأكد مصدر عسكري، مصرع 6 جنود سعوديين إثر استهداف تجمع لهم بصاروخ موجه خلف موقع الشبكة العسكري بنجران.

وأضاف المصدر أن القوة المدفعية للجيش واللجان شنت كذلك قصفا استهدف موقع الفريضة العسكري في قطاع جيزان.

ولفت المصدر إلى أن القصف المدفعي أدى إلى اشتعال النيران في الموقع.

بالتزامن مع ذلك، شن طيران العدوان السعودي الأمريكي عارة لطيران العدوان على وادي جارة في ذات القطاع.

وأحرق أبطال الجيش واللجان في ساعة متأخرة من ليل أمس الأربعاء طقما لمرتزقة العدوان قبالة منفذ الخضراء بنجران عقب استهداف تجمع للآليات السعودية بقصف مدفعي.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات