المشهد اليمني الأول/

دمرت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم الخميس ثلاث آليات لمرتزقة الجيش السعودي بعبوات ناسفة بصحراء ميدي فيما دكت صاروخية الجيش واللجان الشعبية مواقع للمرتزقة بمديرية حيفان بتعز.

وأفاد مصدر عسكري، أن قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من تدمير 3 آليات لمرتزقة الجيش السعودي بعبوات ناسفة شمال صحراء ميدي.

ومن جهة أخرى أكد المصدر بأن صاروخية الجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقع لمرتزقة العدوان خلف تبة الخزان بمديرية حيفان.

وكان أبطال الجيش واللجان الشعبية، قد شنوا في وقت سابق اليوم، هجوما على مواقع لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمنطقة الكدحة في محافظة تعز، ما أسفر عن تكبيد المرتزقة خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم.

كما كانت القوة الصاروخية في الجيش واللجان الشعبية قد أطلقت، في وقت مبكر من صباح اليوم، صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات قوى العدوان شمال المخا، محققة إصابات مباشرة في صفوفهم.

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