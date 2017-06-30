المشهد اليمني الأول/

في سلسلة من القرارات أصدرها من مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، قام الفار والمطلوب للعدالة “عبدربه منصور هادي” بالإطاحة بثلاثة محافظين موالين للحراك الجنوبي المدعوم إماراتيا.

وبحسب قرارات الفار هادي يتم تعيين “فرج سالمين البحسني” محافظاً لمحافظة حضرموت مع بقاءه قائداً للمنطقة العسكرية الثانية خلفا لسالم بن بريك.

ويتم تعيين علي بن راشد الحارثي محافظاً لمحافظة شبوه خلفا لأبن لملس. وتم تعيين احمد عبدالله علي السقطري محافظاً لمحافظة سقطرى.

وتمثل القرارات بحسب مراقبين تصعيدا جديدا في الأزمة السياسية القائمة بين الحراك الجنوبي المدعوم من الإمارات وحكومة هادي المدعومة سعوديا، حيث تشهد المحافظات الجنوبية إحتقانا وسخطا شعبيا كبيرت ضد حكومة هادي.

يذكر أن النظامان السعودي والإماراتي وبدعم أمريكي شنا اعتداءا سافرا على الشعب اليمني، لوأد ثورته ضد الهيمنة والتسلط في البلاد.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات