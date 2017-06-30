المشهد اليمني الأول/

التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء، عدد من مشائخ وأعيان ووجهاء محافظة صنعاء بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط ومحافظ صنعاء حنين قطينة ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء مبارك المشن.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع في الجبهات وما تحقق من إنجازات على مستوى محافظة صنعاء في مجال عودة المغرر بهم وتأمين المناطق المستهدفة من قبل العدوان.

كما تطرق اللقاء إلى الأدوار الإيجابية والفاعلة التي قام بها مشائخ وأعيان ووجهاء اليمن ومحافظة صنعاء في الحد من تداعيات الحصار والحرب الاقتصادية في إطار الحرب الشاملة التي تشنها السعودية وأمريكا على اليمن.

وأشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى بمواقف مشائخ وأعيان ووجهاء محافظة صنعاء وأدوارهم في مختلف المراحل وهنأهم بعيد الفطر المبارك .

وأشار إلى الدور الهام لقبائل صنعاء في الانتصار على العدوان واستمرار الصمود الأسطوري في مواجهة أعتى عدوان همجي شن على دولة مستقلة ذات سيادة دون أي مبرر.

من جانبهم أكد مشائخ وأعيان ووجهاء محافظة صنعاء استعدادهم ومن يمثلون من قبائل ورجال اثبتوا المواقف الوطنية الشريفة مع الجيش واللجان الشعبية في كل الجبهات، الاستمرار في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر والانطلاق في معركة أوسع وأكبر واهم وهي معركة إعادة بناء اليمن.

وأشاروا إلى تكامل الأدوار بين القيادة السياسية والعسكرية من أجل عودة المغرر بهم مستعرضين ما تم في هذا الجانب واليات تطويره.

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