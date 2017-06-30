المشهد اليمني الأول/

نفى الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن شرف غالب لقمان، صحة ما تناقلته وسائل إعلام تحالف العدوان السعودي الأمريكي من ادعاءات حول سيطرة قواتهم على وادي الضيق والمخدرة وجبل مرثد في جبهة صرواح بمأرب.

وأوضح العميد لقمان أن أبطال الجيش واللجان الشعبية في عملية واسعة تمكنوا اليوم من استعادة المواقع التي كان قد تقدم فيها العدو بمنطقة المخدرة لافتا الى” إن العملية تمت بنجاح، وأسفرت عن تكبيد العدو خسائر بشرية ومادية كبيرة ودحر جميع قواته “.

وأشار العميد لقمان إلى أن محاولات قوى الغزو ومرتزقتهم في التقدم نحو جبهة صرواح مستمرة منذ اكثر من عامين، لكنها تواجه من قبل المقاتلين بقوة وصلابة نادرة، وهو ما يدفع قيادة العدوان للجوء إلى وسائل إعلامه لاختلاق انتصارات وهمية لتغطية هزائمه المستمرة.

وشدد لقمان على أن ما تخسره قوى العدوان في جميع الجبهات بشريا وماديا، وبصورة يومية لا يمكن تعويضه في سنوات قليلة أو تعالج تبعاته النفسية على مقاتليهم الذين صاروا على قناعة بعدم القدرة على تحقيق أي إنجاز.

الى ذلك جدد العميد لقمان التأكيد على أن الجيش واللجان الشعبية سيظلون على الدوام وفي مختلف الظروف صامدون أشداء وجاهزون لتلقين الغزاة الصفعات المؤلمة.

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