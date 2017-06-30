المشهد اليمني الأول/

أحبطت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم الجمعة، محاولة تسلل لمرتزقة العدوان في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة وكبدتهم خسائر فادحة.

وأفاد مصدر عسكري، أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان باتجاه رقابة الساق في مديرية عسيلان. مؤكداً سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

يذكر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عمليات عسكرية خاطفة خلال اليومين الماضيين تمكنوا خلالها من تكبيد مرتزقة العدوان خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وتأمين مواقع استراتيجية في بيحان وعسيلان في محافظة شبوة.

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