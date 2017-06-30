الرئيسية الأخبار المحلية شاهد استهداف طقم سعودي بصاروخ موجه في موقع الشبكة العسكري في نجران الأخبار المحليةفيديوهات شاهد استهداف طقم سعودي بصاروخ موجه في موقع الشبكة العسكري في نجران 30/06/2017 530 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب الزبيب اليمني: ضحية جديدة للعدوان التقنيات الدفاعية اليمنية.. التي واجهت أفتك الحروب السرية الأمريكية.. وانتصار يمني ساحق على أم الحروب القذرة… أسباب وحقائق ونتائج شاهد قنص أحد المنافقين في مندبة قبالة منفذ علب الحدودي عسير مشاهد جريمة استهداف طيران العدوان منزل أحد المواطنين بمنطقة الحنيشية بمديرية ذباب صرواح تسرد معاركها بلغة العيار الثقيل….والمرتزقة بين مطرقة الجيش واللجان..وسندان الغزاة.. تقرير عسكري: المشهد اليمني الأول/ شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات