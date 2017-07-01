الرئيسية الأخبار المحلية مشاهد جريمة استهداف طيران العدوان منزل أحد المواطنين بمنطقة الحنيشية بمديرية ذباب الأخبار المحلية مشاهد جريمة استهداف طيران العدوان منزل أحد المواطنين بمنطقة الحنيشية بمديرية ذباب 01/07/2017 194 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب الزبيب اليمني: ضحية جديدة للعدوان التقنيات الدفاعية اليمنية.. التي واجهت أفتك الحروب السرية الأمريكية.. وانتصار يمني ساحق على أم الحروب القذرة… أسباب وحقائق ونتائج شاهد قنص أحد المنافقين في مندبة قبالة منفذ علب الحدودي عسير صرواح تسرد معاركها بلغة العيار الثقيل….والمرتزقة بين مطرقة الجيش واللجان..وسندان الغزاة.. تقرير عسكري: شاهد استهداف مواقع الجيش السعودي في الطلعة بنجران وإحتراق مخزن أسلحة في موقع الهرم المشهد اليمني الأول/ شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات