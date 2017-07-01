المشهد اليمني الأول/

نفذ أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم السبت، عمليةً نوعيةً خاطفة بمديرية ميدي بمحاذاة جيزان تمكنوا خلالها من تأمين عدد من المواقع وتكبيد الغزاة والمرتزقة خسائر فادحة في العديد والعتاد.

وقال مصدر عسكري، إن أبطال الجيش واللجان الشعبية من تطهير 6 مواقع بالقرب من تبة الدفاع وعدد من المواقع شمال صحراء ميدي ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من قوى العدوان ومرتزقتهم، مؤكدا إعطاب آلية واغتنام أسلحة خلال العملية النوعية.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية قد نفذت يوم أمس قصفاً مكثفا على تجمعات منافقي ومرتزقة العدوان شمال صحراء ميدي وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات