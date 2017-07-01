المشهد اليمني الأول/

رفض المنتخب الاماراتي للسنوكر اللعب امام نظيره القطري وانسحب من مباراته التي كانت مقررة معه الجمعة في الدور التمهيدي من البطولة الاسيوية المقامة حاليا في قرغيزستان وتستمر حتى 5 يوليو/تموز المقبل.

وكان مقررا أن يلعب الثنائي الاماراتي محمد شهاب وعبد الرحمن الشامسي في مواجهة القطرييين احمد سيف ومحسن بوخشيشة، لكن المباراة لم تقم بسبب رفض بعثة الامارات خوضها لاسباب تتعلق بالازمة الديبلوماسية الحالية بين البلدين.

ونقلت صحيفة “الامارات اليوم” عن محمد شهاب لاعب واداري منتخب الامارات في البطولة الاسيوية قوله: “قرار لاعبي المنتخب رفض اللعب أمام لاعبي قطر، يأتي التزاما بتوجهات القيادة العليا المتعلقة بمقاطعة قطر”.

واضاف شهاب الفائز بذهبية فردي السنوكر لفئة الست كرات في اسيا عام 2016: “بكل تأكيد رفض اللعب سواء على صعيدي الشخصي او على صعيد زميلي عبد الرحمن الشامسي، جاء على حساب فرصة بلوغ دور الثمانية، لكن الامتثال إلى توجهات الدولة اهم من اي لقب رياضي”.

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