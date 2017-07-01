المشهد اليمني الأول/

تنطلق الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت حملة تغريدات كبرى على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لكشف جرائم وانتهاكات المحتل الإماراتي في سجون سرية في المحافظات الجنوبية التي ترزح تحت وطأة الاحتلال.

ودعا منظمو الحملة إلى أهمية المشاركة الواسعة في حملة التغريدات الكبرى التي تفضح بالأدلة الأساليب البشعة واللا إنسانية التي يتم بها تعذيب اليمنيين بأيدِ إماراتية تحت إشراف خبراء أمريكيين على غرار ما فعلته القوات الأمريكية بحق أبناء العراق في سجن أبوغريب الأمريكي.

يشار إلى أن الإمارات تمتلك شبكة سجون سرية في الأراضي الجنوبية بلغت أكثر من 18 سجن بحسب تحقيق لوكالة اسوشتيد برس لا سيما في عدن وحضرموت وجزيرة سقطرى والتي تخضع فيه الآلاف اليمنيين للاستجواب والتعذيب تحت إشراف أمريكي.

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