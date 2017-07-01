المشهد اليمني الأول/

كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، والمقرب من العائلة الحاكمة في السعودية، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن هناك “حراكا” يتنامى داخل العائلة الحاكمة في المملكة العربية السعودية “أخطر من وضع محمد بن نايف تحت الإقامة الجبرية”.

ووضع مجتهد، مع التغريدة المقتضبة، مستطيلا بذات العنوان، وفيه معلومات مقتضبة أيضا تقول: “يتنامى حراك في العائلة للاصطفاف حول أحمد بن عبد العزيز وإقناعة باستلام القيادة، وإصدار بيان بعدم أهلية الملك سلمان، بسبب وضعه العقلي، وبطلان قرار تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد”.

وكانت مصار أمريكية وغربية قد تحدثت عن وضع ولي العهد السابق، محمد بن نايف قيد الإقامة الجبرية، وهو ما نفته المصادر الرسمية في المملكة، من دون أن تقدم أي دليل على عدم صحة الأخبار، عبر ظهور علني لابن نايف أو تصريح منه.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات