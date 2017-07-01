المشهد اليمني الأول/

رفض المجلس الانتقالي الجنوبي القرارات الأخيرة، التي أصدرها عبد ربه منصور هادي، يوم الخميس ، والتي قضت بإعفاء محافظي ثلاث محافظات جنوبية، وتعيين آخرين بدلا عنهم.

وأكد المجلس، في بيان له فجر الجمعة، رفضه القاطع للقرارات الرئاسية الصادرة أمس الخميس 29 الجاري، واعتبارها كأن لم تكن، داعيا إلى عدم التعامل معها، وبقاء الوضع على ما هو عليه، قبل قرار الإقالة.

واعتبر المجلس قرارات هادي استهداف لقضية (الجنوب) وتطلعات شعبه المشروعة، مؤكدا تمسكه بموقفه التاريخي الذي أعلنه يوم (11 أيار/ مايو2017)، والذي نص بشكل واضح على رفض أي قرارات سابقة ولاحقه تستهدف عزل القيادات الجنوبية.

وأشار البيان، إلى أن هيئة رئاسة المجلس، ستعقد اجتماعها قريبا على تراب الوطن، وستعلن من خلاله الموقف العملي والإجراءات العملية من التطورات الداخلية والإقليمية بشكل عام.

وكان هادي قد أصدر قرارات ، يوم الخميس ، قضت بتعيين اللواء فرج سالمين البحسني محافظاً لحضرموت مع بقاءه قائداً للمنطقة العسكرية الثانية، خلفاً للواء أحمد سعيد بن بريك أبرز رجال الإمارات في حضرموت. كما قضت بتعيين علي بن راشد الحارثي محافظاً لشبوه، وتعيين حمد عبدالله علي السقطري محافظاً لسقطرى.

الامر الذي ستشكل تصاعد للازمة ومواجهة حتمية بين الطرفين ستشهدها الايام القادمة ؟؟

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