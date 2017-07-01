السلطات السعودية تحتجز ثلاثة محافظين جنوبيين في جدة وتصادر جوازات سفرهم

المشهد اليمني الأول/

أفادت مصادر إعلامية موالية للعدوان ان عدد من القيادات الجنوبية التي اقيلت مؤخرا من قبل الفار هادي تم اخضاعها للاقامة الجبرية من قبل السلطات السعودية وحكومة الرياض داخل فندق بمدينة جدة .

ونقلت المصادر الإعلامية عن مصادر سياسية ، أنه تم اخضاع كلا من محافظ حضرموت السابق احمد سعيد بن بريك ومحافظ شبوة احمد حامد لملس ومحافظ سقطرى سالم السقطري للاقامة الجبرية داخل فندق نوفوتيل بجدة بعد سحب جوازات سفرها منها .

وأفادت ان هذه القيادات الجنوبية منعت من الالتقاء باي مسئولين آخرين أو زوار .

ولفتت بأن هذه القيادات المحتجزة طلبت اللقاء بالفار هادي لكن الطلب هذا قوبل بالرفض والتعطيل من قبل قيادات موالية لـ المرتزق علي محسن الأحمر والتي وصفها بأنها باتت تتحكم بمكتب الدنبوع هادي.

بدوره قال الإعلامي الجنوبي فتحي بن لزرق ، في منشور له على صفحة التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” ( أجريت اتصالاتي هذا اليوم وتأكد لي ان 3 من القيادات الجنوبية التي تم عزلها وهي محافظ حضرموت احمد سعيد بن بريك ومحافظ شبوة احمد حامد لملس ومحافظ سقطرى سالم السقطري يتم احتجازهم بفندق نوفتيل بشارع التحلية بمدينة جدة السعودية عقب سحب جوازات سفرهم منهم من قبل السلطات السعودية .

ووصف بن لزرق هذا بالموقف المعيب والمؤسف وغير مبرر من قبل الاخوة في المملكة حسب قوله .

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات