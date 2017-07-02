المشهد اليمني الأول/

أفاد مصدر امني في كركوك، السبت، بأن “داعش” احرق 12 مدنياً بذريعة ترك أرض الخلافة في الحويجة جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن “عناصر من داعش أقدموا، مساء (امس السبت)، على حرق 12 مدنيا بينهم عائلة كاملة من أربعة أشخاص من أهالي قضاء الحويجة، (55 كم جنوب غربي كركوك)، بذريعة ترك ارض الخلافة والهروب باتجاه كركوك”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “داعش اعتقل المدنيين خلال هروبهم باتجاه ناحية العلم شرق صلاح الدين على الطريق الرابط بين ناحية الرياض وجبال حمرين “، مشيرا الى ان “التنظيم قيد المدنيين الـ12 ووضعهم في اقفاص حديدية واحرقهم بعدما سكب عليهم النفط الأسود”.

يذكر أن قضاء الحويجة ونواحي الرشاد والزاب والرياض والعباسي جنوب غربي كركوك، تخضع منذ العاشر من حزيران 2014، لسيطرة “داعش”، حيث فر أكثر من 150 إلف مدني من تلك المناطق باتجاه كركوك.

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