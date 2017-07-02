المشهد اليمني الأول/

كشفت مصادر خليجية، الاحد، عن رفض المملكة السعودية فتح مجالها الجوي أمام طائرة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الخاصة.

ونقل موقع “اليوم السابع” الاخباري المصري عن مصادر خليجية، قولها إن السعودية رفضت طلب تقدم به القصر الأميري في قطر، عبر وسطاء، بفتح المملكة مجالها الجوي أمام طائرة الأمير تميم بن حمد آل ثاني الخاصة.

واشارت المصادر الخليجية التي وصفها الموقع المصري بـ”البارزة”، الى أن أمير قطر حاول الاتصال هاتفيا خلال الفترة الأخيرة بالعاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز.

وتابع موقع “اليوم السابع”، استنادا إلى هذه المصادر، أن “طلبه قوبل بالرفض” وتم إبلاغه بأن حظر الطيران يشمل أيضا طائرته الشخصية.

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