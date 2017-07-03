المشهد اليمني الأول/

أكدت المنظمة البلجيكية الدولية لحقوق الإنسان أنها رصدت استخدام الفسفور في عدد من المناطق التي تشهد صراعاً مسلحاً كاليمن، مؤكدة في تقرير لها أن التحالف بقيادة السعودية يستخدم في عدوانه على اليمن ذخائر الفسفور الأبيض.

وحذرت المنظمة في تقرير نشره موقعها الرسمي من خطورة استخدام الفسفور الأبيض في مناطق الصراع لأن هذا السلاح الفتاك له أضرار بالغة على حياة البشرية، حيث يندرج ضمن الأسلحة التي تشكل أشد خطرا على حياة الإنسان لأن هذا السلاح يشتعل عندما يتعرض للأوكسجين في الجو ويستمر بالاشتعال حتى استهلاكه أو انقطاع الأوكسجين عنه ويولّد تفاعله الكيميائي درجة حرارة عالية جدا تصل إلى (815) درجة مئوية بالإضافة إلى الضوء والدخان.

وبحسب التقرير يتسبب هذا السلاح بإحراق الجسم البشري كيميائيا أو حراريا حتى العظام لأنه عالي الذوبان في الدهون وقد تظل تأثيراته حتى بعد العلاج.

ولفتت المنظمة إلى أن ذخائر الفسفور الأبيض سبق استخدامها في ستة نزاعات مسلحة أخرى على الأقل بين عامي (2000 – 2016 ) في أفغانستان، أوكرانيا، الصومال، العراق، غزة، لبنان.

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