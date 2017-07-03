المشهد اليمني الأول/

استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي، اليوم الأحد، بثلاث غارات جزيرة كمران بمحافظة الحديدة.

وأفاد مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات خزانات التحلية في جزيرة كمران.

وأوضح المصدر أن خزانات التحلية المستهدفة من قبل طيران العدوان تعتبر المصدر الرئيسي والوحيد لمياه الشرب في الجزيرة والتي تزود المواطنين بالمياه الصالحة للشرب في الجزيرة.

وقال المصدر إن العدوان بجريمته هذه يهدف إلى القضاء على سكان الجزيرة البالغ عددهم أكثر من 5000 نسمة من خلال حرمانهم من مصدر المياه الوحيد في الجزيرة.

وأتهم المصدر قوى العدوان بالسعي إلى تهجير سكان الجزيرة المأهولة بمئات الأسر من الصيادين الذين يرفضون النزوح من الجزيرة من خلال قطع سبل العيش عليهم بعد حرمانهم من ممارسة الصيد واستهداف قوارب الصيادين بين فترة وأخرى.

ودعا المصدر منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى إيقاف هذا العدوان ومحاولة التهجير القسري لأسر الصيادين من الجزيرة، محملاً قوى العدوان مسؤولية أي عدوان أو استهداف قد يطال السكان الأصليين للجزيرة.

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