المشهد اليمني الأول/

لقي ثلاثة من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، اليوم الأحد، مصارعهم بنيران الجيش واللجان الشعبية، كما دمرت آلية لهم في مديرية صرواح بمأرب.

وأفاد مصدر عسكري، بمصرع 3 من مرتزقة العدوان بنيران الجيش واللجان الشعبية في مناطق متفرقة من مديرية صرواح.

وأضاف أن الجيش واللجان الشعبية تمكنا أيضا من تدمير آلية تابعة للمرتزقة بمنطق المخدرة بذات المديرية.

يشار إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تصدوا خلال الأيام القليلة الماضية لعمليات زحف مكثفة للغزاة والمنافقين تكبد فيها الغزاة والمنافقون خسائر كبيرة في صفوفهم وقتل من بينهم قيادات كبيرة، كما طهر أبطال الجيش واللجان الشعبية مواقع جديدة وسيطروا عليها برغم التغطية والقصف الجوي المكثف من قبل طيران العدوان السعودي الأمريكي.

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