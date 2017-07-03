المشهد اليمني الأول/

أكدت مصادر محلية، أن طائرات أمريكية من دون طيار شنت الاحد سلسلة غارات استهدفت معسكرا يسيطر عليه عناصر تنظيم القاعدة، بمحافظة أبين، جنوبي اليمن.

وقالت المصادر، إن طائرات أمريكية من دون طيار استهدفت بسلسلة غارات معسكر للقاعدة في منطقة وادي ملح، بمديرية الوضيع، دون أن تتضح على الفور الخسائر التي خلفها القصف.

وأكدت المصادر، أن إحدى الغارات استهدفت دراجة نارية في مفرق الوضيع، ما أسفر عن مقتل اثنين يعتقد انتمائهم للقاعدة.

وأوضحت المصادر، أن القصف على المعسكر استمر حتى وقت مبكّر من اليوم الأحد، في حين لا يزال تحليق الطيران مستمرا بشكل مكثف حتى الان.

وتعد محافظة أبين من أكثر المحافظات التي تنشط فيها خلايا عناصر القاعدة، وتشهد العديد من الاختلالات الأمنية.

وعادة ما تنفذ طائرات أمريكية من دون طيار ضربات جوية تستهدف قيادات وعناصر يعتقد انتمائها لتنظيم القاعدة بعدة محافظات يمنية، في إطار “مكافحة الإرهاب”.

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