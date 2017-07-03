الرئيسية الأخبار المحلية شاهد استهداف مدفعي على موقع غربي المخروق وموقع الحمر السعوديين بعدد من... الأخبار المحلية شاهد استهداف مدفعي على موقع غربي المخروق وموقع الحمر السعوديين بعدد من قذائف المدفعية نجران 03/07/2017 369 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب حكومة هادي تشن هجوماً لاذعاً على الزبيدي.. وتتهمه بانه “مرتبط بإيران” الإمارات تهاجم إعلاميي الفار هادي في الرياض وتتهمهم بالتواطؤ مع قطر والعمل ضدها طائرات أمريكية بدون طيار تقصف معسكرا لتنظيم القاعدة في أبين مأرب: مصرع 3 من مرتزقة العدوان وتدمير آلية لهم بمديرية صرواح العدوان السعودي يدمر خزانات التحلية بجزيرة كمران ويقطع مياه الشرب على سكانها المشهد اليمني الأول/ شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات