الرئيسية الأخبار المحلية شاهد كمين بعبوة متشظية لطقم سعودي وسيارات الاسعاف تهرع الى المكان جيزان الأخبار المحليةفيديوهات شاهد كمين بعبوة متشظية لطقم سعودي وسيارات الاسعاف تهرع الى المكان جيزان 03/07/2017 281 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب العدوان السعودي يرتكب مجزرة بشعة في منطقة يختل بالمخا.. ضحيتها 8 نساء و 7 أطفال مصرع وجرح عسكريين سعوديين بموقع المعنق بجيزان مساعي سعودية لخصخصة مطار الرياض كمؤشر فعلي لفشل رؤية 2030 لمحمد بن سلمان الحكم بالإعدام شنقاً لمغتصب وقاتل الطفلة رنا الرئيس الصماد يلتقي رئيس الحكومة وعدد من الوزراء للوقوف على القضايا والمستجدات المحلية المشهد اليمني الأول/ شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات