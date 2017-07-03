المشهد اليمني الأول/

أفادت وسائل إعلام بأن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وصل إلى الكويت لتسليم رد بلاده على مطالب دول المقاطعة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيستقبل، اليوم الاثنين، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي يحمل رسالة خطية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتحمل الرسالة رد قطر على قائمة المطالب المقدمة من دول المقاطعة عن طريق الكويت يوم 22 يونيو/حزيران الماضي.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر وافقت على تمديد المهلة الممنوحة لقطر للرد على المطالب 48 ساعة.

وقطعت الدول الأربع العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو حزيران متهمة إياها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية وبالتقارب مع إيران وهو ما تنفيه الدوحة. وتتوسط الكويت في الخلاف.

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