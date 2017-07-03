المشهد اليمني الأول/

هاجمت المعارِضة السعودية وأستاذة علم الاجتماع في كلية العلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة لندن “مضاوي الرشيد” التقارب السعودي الواضح مع كيان العدو، واعتبرت أن حلم “إسرائيل” بالوصول إلى مكة المكرمة قد يتم على يد محمد بن سلمان.

وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة الدردنيل الفضائية، قالت الرشيد إن “اسرائيل تبدو وكأنها دولة سنية بسبب تحالفها مع السعودية والإمارات”.

ورأت المعارضة السعودية أنه أصبح هناك تعاون، أدى إلى تهيئة المجتمع السعودي لتقبل التطبيع مع “إسرائيل” على قاعدة “عدو عدوي صديقي”، مشيرة إلى أنّ العداء السعودي أخذ يتوجه نحو إيران والشيعة.

وقالت مضاوي، “عندما تقع مجازر في العالم العربي، هناك منظمات مدعومة تقول: الصهاينة لم يفعلوا فينا كما يُفعل. وهو ما يهيئ الشعوب لتقبل إسرائيل”.

ورأت مضاوي أن هذا ما حققه محمد بن سلمان، مضيفة أن المخطط أكبر من محمد بن سلمان. وأضافت ان كيان العدو في أسعد أيامه الآن، كونه اخترق الجزيرة العربية لأنها “مركز الثروة، وقبلة المسلمين”.

وقالت مضاوي: “إذا رفرف العلم الإسرائيلي في الرياض، انتهت المشكلة. هل بعدها سيتحرك شعب اندونيسيا مثلاً اذا قتل الاسرائيليون نصف الشعب الفلسطيني؟! يعني أن الحلم الإسرئيلي بالوصول إلى مكة قد يتم في المستقبل على يد محمد بن سلمان”.

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