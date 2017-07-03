المشهد اليمني الأول/

طالب خبير الشؤون الخارجية في حزب الخضر الألماني، أوميد نوريبور، بوقف تصدير الأسلحة الألمانية الى السعودية، وذلك قبيل بدء وزير الخارجية زيغمار غابريل زيارته المقررة لدول الخليج.

وقال نوريبور في تصريحات لصحيفة “هايلبرونر شتيمه” الألمانية المقرر صدورها غدا الثلاثاء: “سيتم أخذنا على محمل الجد في منطقة الخليج كوسطاء، إذا تبنينا موقفا محايدا تجاه السعودية وإيران”، موضحا أن الوضع حتى الآن ليس كذلك في ظل استمرار توريد أسلحة ألمانية للسعودية.

كما طالب نوريبور وزير الخارجية الألماني بالتحدث خلال زيارته للرياض عن تمويل السعودية للسلفيين والمتشددين، مشيرا إلى أن من الاتهامات الرئيسية التي توجهها السعودية لقطر هو دعم الأخيرة للإرهاب، وقال: “هذا الاتهام لا يخلو من الصحة، لكن يبدو غريبا في الوقت نفسه، فالسعودية تمول السلفيين والمتشددين في شوارعنا، لذلك يتعين على غابريل التحدث عن ذلك خلال زيارته” للمملكة.

وبدأ غابريل اليوم الاثنين زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى منطقة الخليج، فيما وافقت السعودية وحلفاؤها على تمديد المهلة المعطاة لقطر للرد على لائحة المطالب التي تقدمت بها البحرين والسعودية والإمارات ومصر، وكان من المقرر أن تنتهي ليل الأحد.

وسيتوجه الوزير الألماني إلى السعودية، والإمارات العربية المتحدة قبل وصوله إلى قطر غدا الثلاثاء. ومن المقرر أن يزور يوم الأربعاء الكويت التي تقوم بدور الوسيط في النزاع.

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