المشهد اليمني الأول/

استشهد 15 مدنياً جميعهم من النساء والأطفال إثر غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم الاثنين، استهدفت منزل أحد المواطنين في منطقة يختل بمديرية المخا غربي تعز.

وأفاد مصدر محلي، أن طيران العدوان استهدف بغارة منزل المواطن عبده علي سليمان الحلبي في قرية الحليبة عزلة الزهاري شرق منطقة يختل بمديرية المخا ما أدى إلى سقوط 15 شهيدا من النساء والأطفال.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان ظل محلقاً في سماء المنطقة مانعاً المسعفين من الاقتراب من المنزل المستهدف لساعات ما أدى إلى استشهاد جميع من كان في المنزل المستهدف من المدنيين.

وقال مسؤول في مكتب الصحة بالمحافظة، أن عدد الشهداء بلغ حتى اللحظة 15 شهيدا، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ انتشلت جثث 7 أطفال و8 نساء من تحت أنقاض المنزل المستهدف.

وتأتي هذه الجريمة لتضاف إلى سلسلة جرائم العدوان بحق اليمنيين على مدى أكثر من عامين من العدوان المتواصل على اليمن والذي راح ضحيته عشرات الآلاف من المدنيين في عموم المحافظات.

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