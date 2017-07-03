المشهد اليمني الأول/ صدى المسيرة

ما يزالُ النظامُ السعوديّ غيرُ قادر على احتواء مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم مستخدموها في السعوديّة بنشر أسماء قتلى الجيش السعوديّ ممَّن تربطهم بهم صلة قرابة، بالمقابل يصعُبُ رصْدُ كافة أسماء القتلى الذين تُنشَرُ أسماؤهم في تلك الوسائل؛ نظراً لحجم المستخدمين لهذه المواقع، إلّا أنه يمكن الخروج بإحصائية صحيحة، ولكن غير مكتملة لقتلى الجيش السعوديّ الذين يحرِصُ النظام على عدم ذكرهم؛ استمراراً في سياسة التعتيم على الخسائر والهزائم التي باتت محط حديث الإعْلَام العربي والغربي.

وخلال الشهور الماضية انفردت صحيفة “صدى المسيرة” بنشر قوائمَ مكونة في مجموعها من مئات الأسماء العائدة لجنود وضباط سعوديّين قُتلوا بمواجهات مع الجيش واللجان الشعبيّة في جبهات ما وراء الحدود، مستفيدة من إمكانات متواضعة لرصد ما يتناوله مستخدمو مواقع التواصل حول سقوط قتلى من ذويهم في معارك الحدود، والتي رغم أن أصحابَها ينشرونها مرفقةً بصور ذويهم من الجنود والضباط القتلى وأسمائهم ومناطقهم وأيضاً أرقامهم العسكرية والوحدات التي ينتمون إليها وتأريخ مقتلهم، إلّا أن النظامَ والإعْلَام السعوديّين يواصلون تجاهُلَ تلك الهزائم والخسائر؛ أملاً في إخفائها عن أكبر قدر ممكن من الشعب السعوديّ والرأي العالم العربي والدولي.

وضمن عمليات الرصد أظهرت إحصائية القتلى من جنود النظام السعوديّ خلال شهر مايو، أن النظامَ تستَّرَ على مقتل عشرات الجنود السعوديّين، بينهم 31 جندياً وضابطاً تَمكنت “صدى المسيرة” من رصد أسمائهم وتأريخ مقتلهم، وكذلك 12 ضابطاً وجندياً سعوديّاً حصلت الصحيفة على أسمائهم بنفس الطريقة ممن قُتلوا خلال شهر يونيو الماضي.

وجاءت قائمة أسماء قتلى الجيش السعوديّ على النحو التالي:

قتلى الجيش السعوديّ خلال مايو الماضي:

1- محمد قاسم مسفري العسيري

1/5/2017م

2- عبدالله عقيل العتيبي

1/5/2017م

3- محمد الحريبي

2/5/2017م

4- الرقيب جابر أحمد اليتيمي

4/5/2017م

5- وكيل رقيب محمد موسى جبار الريثي

4/5/2017م

6- يحيى بن محه علي عزيزي

4/5/2017م

٧- يحيى محمد قاسم غزواني 6/5/2017م

8- العريف سيف صالح مصيول المضيبري

6/5/2017م

9- صالح بن محمد شباب العامري

7/5/2017م

10- الضابط محمد آل سلطان

9/5/2017م

11- عبدالله بن سعيد بن سابر الدحروجي الوهبي الشهراني

9/5/2017م

12- عبيد حمدان منيس الشمراني

10/5/2017م

13- الجندي شامي بن شامي آل قيسان المنتشري

10/5/2017م

14- مناع سعد علي الحلافي

11/5/2017م

15- الملازم أول فهد شاهر القحطاني

12/5/2017م

16- الرقيب سعد بن ناصر العضادين الملوح السبيعي

15/5/2017م

17- عطيه أحمد علي العيسي

16/5/2017م

18- النقيب علي عبدالله بن صليم الأحمري

20/5/2017م

19- الجندي أول زهير بن علي محسن عقيلي

20/5/2017م

20- نقيب علي الثعلبي

20/5/2017م

21- حمد مبارك خويتم شدلان الكربي

20/5/2017م

22- الجندي أول محمد بن هادي ثابت حكمي

20/5/2017م

23- منصور المتعاني

21/5/2017م

24- عزيز موسى إبراهيم عسيري

21/5/2017م

25- الرقيب مضلي علي عبدالله علي الغامدي

22/5/2017م

26- مفرح بن علي جبار هروبي

26/5/2017م

27- الرقيب علي بن عبده أحمد عبادي

25/5/2017م

28- عبدالله علي مشهور حمدي

26/5/2017م

29- فهد بن محمد الدهيمي

27/5/2017م

30- الرائد عبدالله شيبان حسن العامري الحمدي

31/5/2017م

31- موسى المخلوطي

31/5/2017م

قتلى الجيش السعوديّ خلال يونيو الماضي:

1- النقيب محمد عيد المحرول السبيعي 2/6/2017م

2- العريف سعد مرشود عتيق الرحيلي

7/6/2017م

3- أحمد بن جبران مسعود الغزواني

13/6/2017م

4- الجندي أول متعب علي سعيد القحطاني

14/6/2017م

5- وكيل الرقيب محمد شامي علي حدادي

18/6/2017م

6- باسم يحيى موسى معشي

21/6/2017م

7- عبدالعزيز التركي

8- متعب بن علي آل عرفان

25/6/2017م

9- العريف فيصل بن يحيى عبدالله حمدي

27/6/2017م

10- فيصل بن حامد العطاوي الحبردي العتيبي

11- العريف أحمد هادي جبريل

28/6/2017م

12- الوكيل الرقيب أحمد علي أحمد المعربي الشهري

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