المشهد اليمني الأول/ صدى المسيرة
ما يزالُ النظامُ السعوديّ غيرُ قادر على احتواء مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم مستخدموها في السعوديّة بنشر أسماء قتلى الجيش السعوديّ ممَّن تربطهم بهم صلة قرابة، بالمقابل يصعُبُ رصْدُ كافة أسماء القتلى الذين تُنشَرُ أسماؤهم في تلك الوسائل؛ نظراً لحجم المستخدمين لهذه المواقع، إلّا أنه يمكن الخروج بإحصائية صحيحة، ولكن غير مكتملة لقتلى الجيش السعوديّ الذين يحرِصُ النظام على عدم ذكرهم؛ استمراراً في سياسة التعتيم على الخسائر والهزائم التي باتت محط حديث الإعْلَام العربي والغربي.
وخلال الشهور الماضية انفردت صحيفة “صدى المسيرة” بنشر قوائمَ مكونة في مجموعها من مئات الأسماء العائدة لجنود وضباط سعوديّين قُتلوا بمواجهات مع الجيش واللجان الشعبيّة في جبهات ما وراء الحدود، مستفيدة من إمكانات متواضعة لرصد ما يتناوله مستخدمو مواقع التواصل حول سقوط قتلى من ذويهم في معارك الحدود، والتي رغم أن أصحابَها ينشرونها مرفقةً بصور ذويهم من الجنود والضباط القتلى وأسمائهم ومناطقهم وأيضاً أرقامهم العسكرية والوحدات التي ينتمون إليها وتأريخ مقتلهم، إلّا أن النظامَ والإعْلَام السعوديّين يواصلون تجاهُلَ تلك الهزائم والخسائر؛ أملاً في إخفائها عن أكبر قدر ممكن من الشعب السعوديّ والرأي العالم العربي والدولي.
وضمن عمليات الرصد أظهرت إحصائية القتلى من جنود النظام السعوديّ خلال شهر مايو، أن النظامَ تستَّرَ على مقتل عشرات الجنود السعوديّين، بينهم 31 جندياً وضابطاً تَمكنت “صدى المسيرة” من رصد أسمائهم وتأريخ مقتلهم، وكذلك 12 ضابطاً وجندياً سعوديّاً حصلت الصحيفة على أسمائهم بنفس الطريقة ممن قُتلوا خلال شهر يونيو الماضي.
وجاءت قائمة أسماء قتلى الجيش السعوديّ على النحو التالي:
قتلى الجيش السعوديّ خلال مايو الماضي:
1- محمد قاسم مسفري العسيري
1/5/2017م
2- عبدالله عقيل العتيبي
1/5/2017م
3- محمد الحريبي
2/5/2017م
4- الرقيب جابر أحمد اليتيمي
4/5/2017م
5- وكيل رقيب محمد موسى جبار الريثي
4/5/2017م
6- يحيى بن محه علي عزيزي
4/5/2017م
٧- يحيى محمد قاسم غزواني 6/5/2017م
8- العريف سيف صالح مصيول المضيبري
6/5/2017م
9- صالح بن محمد شباب العامري
7/5/2017م
10- الضابط محمد آل سلطان
9/5/2017م
11- عبدالله بن سعيد بن سابر الدحروجي الوهبي الشهراني
9/5/2017م
12- عبيد حمدان منيس الشمراني
10/5/2017م
13- الجندي شامي بن شامي آل قيسان المنتشري
10/5/2017م
14- مناع سعد علي الحلافي
11/5/2017م
15- الملازم أول فهد شاهر القحطاني
12/5/2017م
16- الرقيب سعد بن ناصر العضادين الملوح السبيعي
15/5/2017م
17- عطيه أحمد علي العيسي
16/5/2017م
18- النقيب علي عبدالله بن صليم الأحمري
20/5/2017م
19- الجندي أول زهير بن علي محسن عقيلي
20/5/2017م
20- نقيب علي الثعلبي
20/5/2017م
21- حمد مبارك خويتم شدلان الكربي
20/5/2017م
22- الجندي أول محمد بن هادي ثابت حكمي
20/5/2017م
23- منصور المتعاني
21/5/2017م
24- عزيز موسى إبراهيم عسيري
21/5/2017م
25- الرقيب مضلي علي عبدالله علي الغامدي
22/5/2017م
26- مفرح بن علي جبار هروبي
26/5/2017م
27- الرقيب علي بن عبده أحمد عبادي
25/5/2017م
28- عبدالله علي مشهور حمدي
26/5/2017م
29- فهد بن محمد الدهيمي
27/5/2017م
30- الرائد عبدالله شيبان حسن العامري الحمدي
31/5/2017م
31- موسى المخلوطي
31/5/2017م
قتلى الجيش السعوديّ خلال يونيو الماضي:
1- النقيب محمد عيد المحرول السبيعي 2/6/2017م
2- العريف سعد مرشود عتيق الرحيلي
7/6/2017م
3- أحمد بن جبران مسعود الغزواني
13/6/2017م
4- الجندي أول متعب علي سعيد القحطاني
14/6/2017م
5- وكيل الرقيب محمد شامي علي حدادي
18/6/2017م
6- باسم يحيى موسى معشي
21/6/2017م
7- عبدالعزيز التركي
8- متعب بن علي آل عرفان
25/6/2017م
9- العريف فيصل بن يحيى عبدالله حمدي
27/6/2017م
10- فيصل بن حامد العطاوي الحبردي العتيبي
11- العريف أحمد هادي جبريل
28/6/2017م
12- الوكيل الرقيب أحمد علي أحمد المعربي الشهري