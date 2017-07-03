المشهد اليمني الأول/

ارتكب العدوان السعودي الأمريكي، اليوم الإثنين، جريمة وحشية بشعة يندى لها جبين الإنسانية بحق الأبرياء من أطفال ونساء آمنين في منازلهم ، وشن طيران العدوان السعودي هذا اليوم غارة جوية على منزل المواطن عبده علي سنان حلمي في منطقة يختل بمديرية المخا محافظة تعز.



موقعا تسعة شهداء جلهم من النساء والأطفال الأبرياء ، منهن 6 نساء عمرهن لايتجاوز 18 سنة وإمرأة كبيرة في السن وثلاثة أطفال بينهم طفل في بطن أمه لا يتجاوز السبعة أشهر.



يذكر أن طيران العدوان السعودي ظل محلقاً في سماء المنطقة مانعاً المسعفين من الاقتراب من المنزل المستهدف لساعات.

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