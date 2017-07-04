الرئيسية الأخبار المحلية كأول قناة عربية.. الميادين تبث مشاهد من الحدود السعودية التي يسيطر عليها... الأخبار المحلية كأول قناة عربية.. الميادين تبث مشاهد من الحدود السعودية التي يسيطر عليها أبطال الجيش واللجان الشعبية 04/07/2017 515 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب شاهد.. 15 شهيد حصيلة الجريمة المروعة التي ارتكبها العدوان بحق أسرة في منطقة يختل بالمخا قائمةٌ بأسماء 43 قتيلاً من ضباط وجنود الجيش السعوديّ خلال مايو ويونيو الماضيين شاهد بالصور.. جريمة العدوان البشعة بحق الأطفال والنساء في منطقة يختل بالمخا المغترب اليمني في السعودية: إهانة وحرمان وتعسّف! قوات الإحتلال الإماراتي تطلق النيران على الصيادين وتتلف قواربهم في سواحل المخا المشهد اليمني الأول/ شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات