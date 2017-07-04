المشهد اليمني الأول/

أقر المجلس السياسي الأعلى، اليوم الثلاثاء، التمديد لرئيس المجلس الأستاذ صالح الصماد ونائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة لدورتين رئاسيتين جديدتين وفقًا للائحة الداخلية للمجلس.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي للمجلس بعد نقاش للمستجدات في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان السعودي الأمريكي، واستنادا المادة (30) من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بقرار المجلس رقم (2) لسنة 2016م المحددة للدورة الرئاسية للمجلس السياسي الأعلى.

وأقر أعضاء المجلس في الاجتماع الاستثنائي برئاسة الأستاذ صالح الصماد رئيس المجلس وبحضور الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس، بالإجماع استمرار صالح الصماد رئيسًا للمجلس السياسي الأعلى والدكتور قاسم لبوزة نائبا لرئيس المجلس لدورتين رئاسيتين جديدتين.

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