المشهد اليمني الأول/

نفذ أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم الثلاثاء، عمليات نوعية استهدفت مواقع مرتزقة العدوان بمحافظة الجوف وكبدوهم خسائر فادحة في العتاد والعدد.

وأفاد مصدر عسكري، عن مصرع وجرح عدد من المرتزقة في عمليات هجومية للجيش واللجان استهدفت مواقع المرتزقة في مناطق وقز وملاحة وسداح والسلان ووادي شواق ومحزام بن صبرة بمديرية المصلوب.

وكان أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا أمس الاثنين، عملية نوعية استهدفت مواقع مرتزقة العدوان في منطقة الخليفين بمديرية خب والشعف وكبدوهم خسائر فادحة في العتاد والعدد.

يذكر أن 3 من مرتزقة العدوان لقوا مصارعهم الأحد، بنيران الجيش واللجان الشعبية في وادي شواق بمديرية الغيل.

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