شاب بريطاني يضرب عن الطعام في سجن إماراتي

ويقضي أحمد زيدان، 23 عاما، عقوبة بالسجن لتسع سنوات بعد أن أدانته محكمة إمارتية في عام 2014 بحيازة مخدرات.. إلا أن زيدان، الذي كان يدرس في كلية الإمارات للطيران، يقول إنه اعترف بالتهم الموجهة إليه تحت وطأة التعذيب والترهيب.

وتنفي السلطات الإماراتية الاتهامات بتعذيب زيدان.

وكان زيدان في صحبة أصدقاء قبل إلقاء القبض عليه، ووافق على أن يقوم أحدهم بتوصيله قبل أن توقفهم الشرطة وتعثر على 0.04 غراما من الكوكايين في السيارة. وقضت جهات التحقيق بتبرئة والعفو عن المتهمين الآخرين.

ويقول الأب مونال زيدان في تصريحات لبي بي سي إن ابنه يشعر بأنه يعامل “كمواطن بريطاني من الدرجة الثالثة” لأنه لا يحمل اسما إنجليزيا.

وتقول الخارجية البريطانية إنها تتابع قضية زيدان وأثارتها في أكثر من مرة مع السلطات الإمارتية.

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