المشهد اليمني الأول/

دعا وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، دولة الإمارات إلى “الكف عن تشويه صورة قطر والمسلمين في الغرب”، معتبراً أن التزام قطر بمكافحة الإرهاب وتمويله “أكبر بكثير من مساهمات الدول المحاصرة لقطر”.

وأعرب الوزير القطري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني، زيغمار غابرييل، اليوم الثلاثاء 4 يوليو/تموز، عقب لقاء جمعهما في العاصمة القطرية الدوحة: ” نقدر ونثمن الموقف الذي اتخذته ألمانيا الاتحادية منذ بداية الأزمة، حيال الإجراءات المتخذة ضد قطر”.

وقال، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، “الرد على مطالب الدول العربية جاء في الإطار العام لمبادئ احترام سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي”.

كما أكد الوزير القطري أنه لا يوجد حل للأزمة إلا من خلال طاولة المفاوضات، مؤكداً أن عقوبات الدول العربية إجراءات غير قانونية بذريعة مكافحة الإرهاب.

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