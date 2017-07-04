المشهد اليمني الأول/

أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الثلاثاء، صاروخ “زلزال2” على معسكر سعودي في جيزان.

أوضح مصدر عسكري، أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخا نوع زلزال-2 محلي الصنع على معسكر المعزاب السعودي بجيزان، مؤكدا أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة.

وكان قد قتل وجرح عدد من جنود الجيش السعودي، أمس الاثنين، في قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعاتهم بموقع المعنق بجيزان.

وكانت القوة الصاروخية في الجيش واللجان الشعبية قد قصفت أول أمس الأحد بصلية صواريخ كاتيوشا قيادة حرس الحدود السعودي في قطاع الداير محققة إصابات مباشرة.

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