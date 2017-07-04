المشهد اليمني الأول/

سجلت منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام الماضية، موجة حر غير مسبوقة، تراوحت بين 51 و60 درجة مئوية، في الظل خاصة في الكويت والسعودية والعراق، وارتفاعها وارد خلال الأيام القليلة القادمة.

تراوحت درجات الحرارة في الجزائر بين 48 و52 درجة في الظل خلال أكثر من أسبوع. وفي مصر سجلت الحرارة 41 درجة مئوية، أما في لبنان، فقد عنون الإعلام درجات الحرارة بـ”جهنم الطقس”، حيث لامست الـ 41 درجة مئوية في المناطق الداخلية، إضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

وتشهد مناطق العراق ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، لتصل ذروتها الثلاثاء 4 يوليو/تموز، إلى 49 درجة مئوية، وهي الأعلى منذ 30 سنة، حسب تقرير للأرصاد الجوية العراقية.

وذكر التقرير أن المناطق الوسطى والشمالية في العراق، تتراوح درجات الحرارة فيها بين 41 و49 درجة مئوية، بينما تتجاوز الحرارة في المناطق الجنوبية نصف درجة الغليان، لتبلغ 51 درجة مئوية، ويكون الطقس حارا في كافة مدن العراق.

وفي السعودية، حذّر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من موجة حر شديدة تضرب الرياض والمنطقة الشرقية، خلال اليومين القادمين، بداية من الساعة العاشرة صباح اليوم وتنتهي في السادسة مساء الجمعة القادم.

وأكد الإنذار المبكر، أن درجة الحرارة ستتراوح بين الـ 47 درجة والـ49 درجة في الرياض، بينما ستبلغ درجة الحرارة 50 درجة مئوية في المنطقة الشرقية.

وبسبب موجة الحر غير المسبوقة بالمنطقة، شبت يوم الأحد عدة حرائق في مناطق عدة في دولة الكويت، وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شاحنة معطلة بعد أن غاصت عجلاتها في “الزفلت” في طريق بالكويت، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، التي تجاوزت الـ 65 مئوية.

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