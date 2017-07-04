السعودية تعدم يمنيا وتصلبه بـ”حد الغيلة”!

وصدر أمر ملكي سعودي يقضي بـ”إنفاذ ماتقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور من قتل وصلب”.

وذكرت وزارة الداخلية السعودية انه جرى تنفيذ حكم القتل في “شاهر أحمد قايد حسين” ويحمل الجنسية اليمنية، وذلك بعد اتهامه بقتل شخصين سعوديين، وذلك بعد “انتهاك حرمة منزلهما في ساعة متأخرة من الليل وإطلاق النار عليهما، مما أدى لوفاتهما، ومن ثم سرقة بعض محتويات المنزل من مجوهرات ومبالغ مالية”.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، ولـ”شناعة ما أقدم عليه الجاني من قتل المجني عليهما وهما مستأمنان في بيتهما.. فقد تم الحكم عليه بالقتل حد الغيلة”.