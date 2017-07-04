المشهد اليمني الأول/

أعلن مركز تنسيق المصالحة في سوريا وجود أدلة دامغة على استخدام مقاتلي تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” أسلحة غربية الصنع، فيما كشف تقرير أممي عن دور إسرائيلي لإمداد الارهابيين في سوريا بالاموال والاسلحة.

وبحسب سبوتنيك، جاء في تقرير الأمم المتحدة، إن إسرائيل تقوم بإمداد الارهابيين الذين يقاتلون القوات الحكومية السورية في مرتفعات الجولان بالأموال والأسلحة بشكل منتظم.

وقالت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا”، إن وزارة الداخلية الكويتية اكتشفت أن موردي الأسلحة يشترون أسلحة وذخيرة أنظمة المدفعية في أوكرانيا وينقلونها إلى تنظيم “داعش” عبر تركيا.

وذكرت الصحيفة أن بلغاريا شكلت أكبر مصدر لتسليح الارهابيين. وأسهمت 15 جهاز مخابرات غربية في تنظيم “التيار البلغاري”.

وتمكن صحفيون بلغاريون من اكتشاف أهم وسيلة لنقل الأسلحة إلى مقاتلي “داعش” و”جبهة النصرة” وهي سفينة “ماريان دانيكا” التي ترفع العلم الدانماركي.

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