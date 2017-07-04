المشهد اليمني الأول/

شن قائد فيلق “القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني هجوماً لاذعاً على قيادة النظام السعودي متهما إياها بالسفة والحماقة وقلة العقل، موضحاً أنه لو كانت هذه القيادة تمتلك عقلا سليما لما ارتكبت حماقة التورط في العدوان على اليمن.

واتهم سليماني في كلمة ألقاها في حشد من المقاتلين ورواد الدفاع المقدس (1980-1988)، بمدينة كرمان جنوب شرق إيران،اليوم الثلاثاء، قادة النظام السعودي بالجهل وارتكاب وقائع مؤسفة كالحرب على اليمن الذي خرج عن نطاق سيطرتهم ولم يعودوا يسيطرون على مجريات هذه الحرب.

وأشار سليماني إلى الفرق بين قائد حكيم وفطن ثاقب الرأي وبين قائد جاهل وأحمق ومعتوه قائلا، إنه لو كانت هنالك دولة ما تمتلك ثروة نفطية كبيرة ولكن ليس هنالك (لقائدها) عقل سليم ستحدث وقائع مؤسفة وتجري ممارسات جنونية كالحرب ضد اليمن فضلا عن أن هؤلاء الأفراد الجهلة عجزوا هم أنفسهم عن إخماد هذه النيران التي أشعلوها بأيديهم.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات