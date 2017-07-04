المشهد اليمني الأول/

نفذت السلطات السعودية، اليوم الاثنين، حكما بإعدام يمني بـ”حد الغيلة” بعد صدور قرار قضائي بقتله وصلبه بعد تأييد محكمتي الاستئناف والتمييز للحكم بمحافظة القرى جنوب غرب المملكة.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، فقد صدر أمر ملكي سعودي يقضي بـ”إنفاذ ماتقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور من قتل وصلب”.

وزعمت وزارة الداخلية السعودية انه جرى تنفيذ حكم القتل في “شاهر أحمد قايد حسين” ويحمل الجنسية اليمنية، لإقدامه على قتل شخصين سعوديين، وذلك بعد انتهاك حرمة منزلهما في ساعة متأخرة من الليل وإطلاق النار عليهما، مما أدى لوفاتهما، ومن ثم سرقة بعض محتويات المنزل من مجوهرات ومبالغ مالية.

يشار إلى أن السلطات السعودية ألقت القبض على المغدور ولـ”شناعة ما أقدم عليه الجاني من قتل المجني عليهما وهما مستأمنان في بيتهما.. فقد تم الحكم عليه بالقتل حد الغيلة”.

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