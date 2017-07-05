مجتهد يكشف عن تدهور صحة سلمان وإمكانية إلغاء رحلته للمغرب

وكتب مجتهد عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” سلسلة تغريدات تابعتها “وطن” بدأها بالقول إن “يخت الملك سلمان يصل طنجة يفترض أن يصل الوفد الملكي 15 يوليو والملك في 21 حجز 8 فنادق مئات الشقق المفروشة والفلل أكثر من الف سيارة فارهة”.

وأضاف “الفنادق المحجوزة – فرح طنجة – جراند موقادور – موفنبيك – هلتون قاردن ان – سولازور – ميراج – رويال توليب وهناك حجوزات متفرقة لم تصلنا”.

وذكّر بأن ولي العهد المعيّن حديثا محمّد بن سلمان كان قد هدد بإلغاء الزيارة التي تجلب مبالغ هائلة للمغرب إذا لم تشارك في مقاطعة قطر لكن اضطر للتراجع بعد أن تجاهلت المغرب تهديده.

وتابع “الجدير بالذكر أن الملك تعرض لوعكة خفيفة في نهاية رمضان وقد يتدهور وضعه أو تضطرب الأحوال ويضطر الديوان لإلغاء الزيارة بعد صرف مئات الملايين”.

ولاحظ “مجتهد” أن هناك فرقا بين حضور الملك في المغرب وحضور قمة الـ 20، لأن المغرب ليس فيه إحراج لأنه يعيش هناك وكأنه في السعودية فيمكن بقائه فيها دون محمد، ثمّ ختم تغريداته مشكّكا في قدرة الملك سلمان على الذهاب هناك بسبب وضعه الصحي وكذلك بسبب توتر الوضع داخل العائلة.

يذكر أن مدينة طنجة المغربية، تعيش منذ أسابيع، حالة من الترقب، فرضها اختيار الملك السعودي، لقضاء إجازته الخاصة للعام الثالث على التوالي بالمدينة الملقبة بـ”عروس الشمال”.

ومن المقرر أن يبدأ الملك سلمان في 21 تموز الجاري رحلة استجمام تستغرق عدة أسابيع، بحسب مسؤول بفريق العمل المشرف على ترتيبات العطلة.