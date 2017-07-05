المشهد اليمني الأول/

قتل قائد وحدة في لواء جولاني بالجيش الإسرائيلي الثلاثاء، نتيجة انفلات رصاصة طائشة من سلاح أحد الجنود، خلال تدريبٍ في الخليل جنوب الضفة المحتلة، بحسب ما كشفت صحيفة “هآرتس”.

وجاء في تقرير للصحيفة اليوم الأربعاء، أن القتيل هو الملازم دافيد غولوبنتشيش (22 عامًا) من سكان مستوطنة “أفرات”، المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوبي محافظة بيت لحم، جنوب الضفة المحتلة.

وبحسب التحقيق الأولي فإن الضابط أجرى تدريبًا يحاكي محاولة مهاجمة جنود بسكين. وخلال التدريب انطلقت رصاصة طائشة باتجاهه، فأصيب بجراح بالغة. وتم استدعاء مروحية عسكرية لنقله إلى المستشفى، لكن حالته كانت يائسة ليعلن عن وفاته.

وسيفحص جيش الاحتلال – وفق تقرير “هآرتس” – ظروف الحادث، ومن المتوقع أن يقوم بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابساتها. وسيطلب الجيش التركيز على التوجيهات الأمنية التي رافقت التدريب، وهل تم تنفيذها. وسيتم فحص ما إذا فهم الجنود كلهم أن المقصود تدريبًا، وهل طلب منهم تفكيك أسلحتهم قبل التدريب.

وفي أعقاب تكرار الحوادث خلال التدريبات، أمر رئيس أركان جيش الاحتلال الجنرال غادي آيزنكوت، بوقف التدريبات في كل الوحدات، وتكريسه لموضوع الأمان.

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