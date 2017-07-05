المشهد اليمني الأول/

استعاد أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية، أمس الثلاثاء، موقعاً كان يتمركز فيه مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في جبهة نهم الواقعة شرق صنعاء بالتزامن مع صد هجوم نفذه المرتزقة عقب وصول تعزيزات عسكرية من معسكرات العدوان بمأرب.

وأفاد مصدر عسكري ، إن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية استعادوا موقعا في الجهة الغربية لجبل القرن بمديرية نهم.

وأضاف المصدر، أن أبطال الجيش واللجان الشعبية صدوا هجوما لمرتزقة العدوان، صوب منطقة القتب بالمديرية ذاتها موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم.

ودارت معارك متقطعة بين الجانبين في “جبل يام ومنطقة بران” في ظل استمرار تركيز الموالين للعدوان ومحاولاتهم المتكررة التسلل صوب منطقة بني بارق الواقعة بين منطقتي المدفون وبران”.

وكثف مرتزقة العدوان السعودي قصفهم بالمدفعية مناطق “بني بارق، المجاوحة، مسورة، بران” بمديرية نهم.

وشن طيران العدوان 3 غارات على جهة ميسرة الميسرة تحديداً في “القتب والمدفون وبني بارق” أعقب ذلك تحليق مكثف في أجواء المديرية نفسها.

في السياق، أكد مصدر عسكري أن تعزيزات عسكرية تضم (20 طقماً وآليات ومقاتلين من المرتزقة المحليين وصلت إلى جبهة نهم قادمة من معسكرات العدوان في محافظة مأرب، وذلك بعد فشلهم الذريع في إحراز تقدم في جبهة نهم منذ 3 سنوات مضت.

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