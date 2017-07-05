المشهد اليمني الأول/

قتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، اليوم الأربعاء، في عمليتين نوعيتين لأبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية في مديرية صرواح بمحافظة مأرب شرقي البلاد.

وأفاد مصدر عسكري ، بتنفيذ أبطال الجيش واللجان الشعبية لعمليتين نوعيتين غرب وادي ربيعة والمشجح على مواقع مرتزقة العدوان في صرواح.

وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة إثر العمليتين.

وصد أبطال الجيش واللجان الشعبية في وقت سابق اليوم زحفا واسعا لمرتزقة العدوان مسنودا بغطاء جوي مكثف في منطقة المخدرة بذات المحافظة.

وأسفرت عملية الصد لزحف وفقا لتأكيد مصدر عسكري للمسيرة عن تدمير 3 آليات تابعة للمرتزقة إحداها تحمل معدل 23 وقتلى وجرحى في صفوفهم.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات