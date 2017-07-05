المشهد اليمني الأول/

كشفت مصادر إعلامية تابعة لقوى العدوان، عن مصادر مقربة في حكومة الفار هادي، أن الجنرال الهارب علي محسن الأحمر يمارس ضغوط لإعفاء وزير داخلية هادي، اللواء حسين عرب، من منصبه.

وأضافت المصادر أن الجنرال الأحمر “وجّه بتكليف نائب حسين عرب، اللواء ناصر لخشع، القيام بمهامه”.

وأوضحت أن توجيه الجنرال الأحمر ضد اللواء حسين عرب “جاء بسبب رفضه صرف المرتبات المالية لشهري يناير وفبراير 2017 للقوات الأمنية الموالية للعدوان في محافظة مأرب”، مشيرةً إلى أنه “تسلّم كشوفات تضم 10 آلاف ضابط وجندي، فرفضها مؤكّداً أنها كشوفات وهمية ليدخل في مشادة كلامية مع الجنرال علي محسن والذي وجه بإعفائه من منصبه”.

كما كشفت المصادر عن اعتكاف الجنرال علي محسن الأحمر في محافظة مأرب، بسبب رفض الإمارات إعفاء اللواء حسين عرب من منصبه كوزير الداخلية.

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